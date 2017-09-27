Во Владивостоке водитель наехал на двух женщин с младенцами

Во Владивостоке машина Honda наехала на двух женщин с детскими колясками. В результате ДТП, которое произошло, когда водитель выезжал с парковки торгового центра, пострадали два полугодовалых ребенка. Об этом в среду, 27 сентября, сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю.

Малышей доставили в больницу. У одного диагностировано сотрясение, у второго — ушиб головного мозга легкой степени. Дети направлены на амбулаторное лечение.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Полетаева поступило в дежурную часть отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции.

Установлено, что водительский стаж 33-летнего мужчины, находившегося за рулем, составляет 15 лет. В 2017 году он дважды привлекался к административной ответственности: за превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено.

Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

«Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию», — заключили в полиции.