Россия
 

Во Владивостоке водитель наехал на двух женщин с младенцами

Перейти в «Мою Ленту»

Во Владивостоке машина Honda наехала на двух женщин с детскими колясками. В результате ДТП, которое произошло, когда водитель выезжал с парковки торгового центра, пострадали два полугодовалых ребенка. Об этом в среду, 27 сентября, сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю.

Малышей доставили в больницу. У одного диагностировано сотрясение, у второго — ушиб головного мозга легкой степени. Дети направлены на амбулаторное лечение.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Полетаева поступило в дежурную часть отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции.

Установлено, что водительский стаж 33-летнего мужчины, находившегося за рулем, составляет 15 лет. В 2017 году он дважды привлекался к административной ответственности: за превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено.

Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

«Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию», — заключили в полиции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рецепт снижения числа ДТП с пострадавшими предложили в КБ «Стрелка»
В Иркутске водитель насмерть сбил десятилетнюю девочку на обочине
Автомобиль в Москве на большой скорости задел женщину с двумя детьми
Последние новости
СМИ узнали об аресте начальника продовольственного управления Минобороны
Четырех футбольных судей из Малави дисквалифицировали за взятку в пять долларов
Обвиняемый в съемках порно в Челябинске американец частично признал вину
Во Владивостоке водитель наехал на двух женщин с младенцами
Названы самые высокооплачиваемые актрисы телевидения
Мужчина украл статуэтки Будды из ресторана в Москве и попался  
Красноярский губернатор объявил о своей отставке
Другие материалы рубрики
Россия00:0124 сентября

Человек совка

Почему советские люди ненавидят всех вокруг
11:0926 сентября

Момент гибели московского автоинспектора под колесами машины ФСБ попал на видео

07:54Сегодня

В Сибири начались учения РВСН

09:51Сегодня

Поезда с Украины прибудут в Москву с опозданием из-за пожара под Винницей

Россия00:0125 сентября

«Десятки умирают только потому, что они геи»

Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
02:20Сегодня

В ресторане в московском саду «Аквариум» произошел пожар  

23:1125 сентября

Депутат Госдумы назвал «филькиной грамотой» доклад ООН о правах человека в Крыму

08:32Сегодня

В Приморье простились с погибшим в Сирии российским генералом

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
19:3426 сентября

Грибник нашел в подмосковном лесу сотни вскрытых посылок

00:4125 сентября

Названы самые криминальные регионы России

20:4326 сентября

Московский аквапарк «Мореон» эвакуировали из-за задымления

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
В Сибири начались учения РВСН
Поезда с Украины прибудут в Москву с опозданием из-за пожара под Винницей
В ресторане в московском саду «Аквариум» произошел пожар
В Приморье простились с погибшим в Сирии российским генералом
Все материалы
Мир
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
В Идлибе уничтожили пять влиятельных полевых командиров боевиков
Прототип стены на границе с Мексикой начали строить в США
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
США предупредили о мерах за «несоблюдение» Россией Договора по открытому небу
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
СМИ узнали о пострадавших в результате взрывов под Винницей
Гройсман прокомментировал пожар на складе боеприпасов
Гройсман прибыл в Винницу
Появилось видео пожара под Винницей
На арсенале под Винницей начали рваться боеприпасы
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
Рост ВВП России превысил два процента
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Топилин сообщил о повышении зарплаты бюджетникам‍
Все материалы
Бизнес
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Анна ПетроваДолгая дорога к маленькому кафе
Зачем хозяйке кафе 20 дней в месяц работать официанткой
Разорительный дисконт
Украинский демпинг угрожает российским производителям
«Росконгресс» и ЮНИДО договорились о сотрудничестве
Жалоба АФК «Система» направлена в апелляционный суд Челябинска
«Норникель» и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу
В Минздраве рассказали о дальнейшем повышении акцизов на табак
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Арестован бывший гендиректор СУ-155
Волгоградский безработный задержан по подозрению в склонении детей к суициду
Мажоры в Москве с десяток раз за минуту нарушили ПДД напротив Дома правительства
Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет
Все материалы
Наука и техника
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Раскрыто влияние порнографии на женщин
Названо самое дешевое универсальное лекарство
Проведен испытательный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Названы последствия взрыва водородной бомбы КНДР
Все материалы
Спорт
«Не отскок, а отскочище»
Пока «Спартак» играл с «Ливерпулем», фанаты принимали успокоительное
СМИ сообщили о проявлении расизма на матче «Спартак» — «Ливерпуль»
Четырех футбольных судей из Малави дисквалифицировали за взятку в пять долларов
Немецкий клуб уволил гендиректора за публичное нацистское приветствие
Бейсболист рассыпал чипсы болельщика и купил ему новые во время матча
Фанаты «Спартака» назвали УЕФА мафией и пустили дым во время матча ЛЧ
«Спартак» отстоял ничью в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Все материалы
Культура
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Конец истории
Виктор Пелевин о России после Путина
Названы самые высокооплачиваемые актрисы телевидения
Чернокожий рэпер Адольф попал в больницу с пулевыми ранениями
Оксимирон и «Би-2» выпустили совместный трек
Умер основатель русского поп-арта Андрей Гросицкий
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
«Групповое порно — рай для актрисы»
Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника
Дуров сообщил о составлении в ФСБ протокола на Telegram
Австралийский блогер связал гей-браки с засилием педофилов и зоофилов
Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера
Трампу официально разрешили оскорблять и унижать
На Дурова завели уголовное дело за помощь террористам и наркоторговцам
Все материалы
Ценности
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Создана линия одежды для любителей столичных строек и ограждений
Фронтмен Therr Maitz выпустил коллекцию очков
Cadillac отправил 12 беспилотных автомобилей из Нью-Йорка в Лос-Анджелес
Mugler выпустил аромат с мускусным шлейфом
Российский ювелир сделала украшения c шнурками и жвачкой в память «лихих 1990-х»
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Российские туристы вошли в число лидеров по численности в Стамбуле
Названы самые гостеприимные российские города
У российских туристов резко вырос спрос на Японию
Подсчитан процент путешествующих хотя бы раз в год россиян
Назван самый популярный регион России для отдыха в бархатный сезон
Стартовал первый в мире морской секс-круиз
Все материалы
Из жизни
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге
Вежливый канадец уговорил медведей уйти
Тренера Приморского океанариума уволят за избиение дружелюбного моржа Миши
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Все материалы
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
«Мерседес», выдыхай!
Как сделать седан S-класса намного шире и не вызвать ни у кого подозрений
Появились подробности о кроссовере от создателей быстрейшей машины «Ринга»
В России появятся кроссоверы немецко-китайской марки Borgward
Концерн «Калашников» показал концепт летающего мотоцикла
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы