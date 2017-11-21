Японка призналась в закатывании новорожденных детей в бетон

Жительница Японии призналась, что в период с 1992 по 1997 годы закатала четырех собственных новорожденных детей в бетон. Об этом сообщает The New York Post.

Маюми Саито арестовали во вторник, 21 ноября. Ведра с бетоном, внутри которых находились останки, были обнаружены в ее доме. 53-летняя женщина заявила, что пошла на этот шаг, потому что у нее не хватало денег, чтобы вырастить детей, а поделиться проблемами было не с кем. Она время от времени работала, но точных деталей о ее жизни следствие не разглашает. Информации об обстоятельствах смерти младенцев также не предоставлено.

По словам самой Саито, на признание ее толкнули угрызения совести, которые она испытывала перед умершими детьми.

Япония — третья по величине экономика мира, однако многие жители, особенно женщины, до сих пор сталкиваются с бедностью.