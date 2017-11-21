Экономика
 
Последние новости
В Луганске отключили телевидение и мобильную связь
Огромного питона стошнило вараном
Московские спекулянты назвали самые популярные у покупателей кроссовки
Кадырова наградили за борьбу с раком
В Великобритании насильник и его жертва оказались в одной тюремной камере
Прохожий поймал упавшую с девятого этажа женщину
В США признали невозможность слежки за российскими самолетами в Сирии

Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака

Перейти в «Мою Ленту»

Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет около двух триллионов рублей в год. Об этом во вторник, 21 ноября, заявила представитель центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина, сообщает Rambler News Service.

По ее словам, алкоголь и табак убивают ежегодно полмиллиона россиян. «Это крайне вредит экономике, просто банально некому работать у нас в стране и общий ущерб экономический примерно пару триллионов рублей в год вот от этих двух товаров», — сказала Халтурина.

Мировая практика показывает, что одна из действенных мер по снижению потребления алкоголя и табака — это сокращение точек продаж подобной продукции, отметила представитель Минздрава.

Данных, подтверждающих зависимость ограничений на продажу алкоголя и демографической ситуации нет, заявил замдиректора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга Никита Кузнецов.

В августе Минздрав предложил повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более девяти процентов. Оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей, считают в ведомстве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В НИИ Минздрава оценили экономический ущерб от табака и алкоголя примерно в 2 трлн руб. в год
В Минздраве рассказали о дальнейшем повышении акцизов на табак
Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей
В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в выходные
Другие материалы рубрики
Экономика00:0220 ноября

Давайте качать деньги

Что поможет России отказаться от нефти
18:10Сегодня

«Роснефть» начала отгружать нефть Эргинского кластера в систему «Транснефти»

19:0520 ноября

В России возродят производство микрофонов Маликова и Мэнсона

17:25Сегодня

«Газпром нефть» наградила молодых талантливых математиков

Экономика00:0418 ноября

Тоталитарт

Северная Корея научилась торговать диктаторами
17:40Сегодня

Для производства iPhone X использовали школьников

14:54Сегодня

Группа ПИК подготовилась к вторичному размещению акций

17:15Сегодня

Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП в Тюмени составит 2 миллиарда рублей

Экономика00:0014 ноября

Увольтесь сами

Кто потеряет работу из-за нашествия роботов
16:27Сегодня

Хакеры украли с криптокошелька 30 миллионов криптодолларов

15:1320 ноября

Тинькофф Банк заставил чат-ботов работать вместо сотрудников

14:51Сегодня

России запретили выставлять военную технику на авиасалоне «Фарнборо»

Россия
Накрыло: на Урале произошел мощный выброс радиации
Уровень загрязнения в Челябинске превышен в сотни раз
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Росгидромет заявил о мощном выбросе радиации под Челябинском
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Генпрокуратура проверит учителей рассказавшего о немецких солдатах школьника
Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии
Все материалы
Мир
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Чарльз МэнсонКонец маньяка: Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Легендарный убийца не дождался великой межрасовой войны
В Великобритании насильник и его жертва оказались в одной тюремной камере
В Северной Корее из-за санкций запретили веселиться
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
США отказались осуждать нацизм из-за России
Все материалы
Бывший СССР
«Их было пятеро, я не могла с ними справиться»
Грузины силой увозили девушек в горы и женились на них
В Луганске отключили телевидение и мобильную связь
Плотницкий связал захват центра Луганска с отставкой главы МВД
Причиной захвата Луганска назвали проукраинский заговор
Появились подробности захвата Луганска неизвестными силовиками
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
Турки под Одессой сожгли человека во славу Сатаны
Все материалы
Экономика
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
«Роснефть» начала отгружать нефть Эргинского кластера в систему «Транснефти»
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака
Для производства iPhone X использовали школьников
Группа ПИК подготовилась к вторичному размещению акций
Хакеры украли с криптокошелька 30 миллионов криптодолларов
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоЗаписки миллиардера
Секреты успеха полковника Захарченко
В кругу друзей: в «Москва-Сити» устроили разборку 90-х
Вечеринку с Лепсом и Меладзе заказала измайловская группировка
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сибирские чиновники заложили здание прокуратуры за 15 миллионов рублей
Сотрудница колонии напала с мечом на священника
Сибирский таксист пять лет насиловал и убивал пассажирок
Задержаны двое участников перестрелки в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Разбился сверхзвуковой самолет ВВС США
Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров
В МГУ заинтересовались возбуждением
На iPhone X запустили Windows 95
Все материалы
Спорт
Алексей Швед (слева)Россия без Шведа
Почему лучшему баскетболисту страны не дают сыграть за сборную
Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал одной из девушек предложение
Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону
В сети поразились непосредственности российской баскетболистки
Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой
Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с мочой
Все материалы
Культура
Голливудский синдром
Кого из актрис изнасиловали и сделали звездами: игра «Ленты.ру»
«Любовь — довольно пошлая штука»
Звезда «Жизни Адель» о драйве, страсти и постельных сценах
«Будешь моей женой, или я оторву тебе голову»
Сюжеты скандинавских сказок в одной фразе
Воссоединение Spice Girls сорвалось из-за отказавшейся носить латекс Бекхэм
IKEA предложила для самой дорогой картины мира раму за 13 долларов
Певица Руслана захотела снять с украинцев шаровары
Названа причина смерти эмо-рэпера Lil Peep
Все материалы
Интернет и СМИ
Сочный кусь
В чем секрет любви интернета к котам
В сеть утекли пикантные снимки Рианны
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Девушка крикнула поразительно похоже на Гомера Симпсона и рассмешила соцсети
Бравшего интервью у Путина и Обамы журналиста обвинили в домогательствах
Бузовой позволили устроить бабий бунт на Первом
Полуголые белорусские девицы поманили геймеров в Минск и вызвали ненависть
Все материалы
Ценности
Жизнь с насекомым
Москвич покорит Европу на старом «Жуке»
Китайская полиция разогнала вечеринку супермоделей
Рассекречено устройство салона самого быстрого в мире гиперкара
Модель Victoria's Secret показала китайцам бюстгальтер и сапоги под Гжель
Среди россиян разыграют право купить кроссовки
Для фанатов Гарри Поттера сделали тайные знаки из вермеля
Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму
Все материалы
Путешествия
Сдохнуть можно
Когда ночь в отеле рискует закончиться смертью
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Все материалы
Из жизни
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Гигантского морского кота с ядовитым шипом сняли на видео
Прохожий поймал упавшую с девятого этажа женщину
Хлеб помог британке накачать мышцы и похудеть
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Все материалы
Самые большие шины в мире
Огромные покрышки, которые подойдут даже машине Годзиллы
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
Представлен новый Aston Martin Vantage с мотором от «Мерседеса»
Бывший вице-президент GM предсказал «смерть» Tesla через два года
В Голливуде выставили на продажу «Ниву» за 7,6 тысячи долларов
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы