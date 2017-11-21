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Найдена грабившая квартиры с помощью хомяка девочка

Найдена грабившая квартиры с помощью хомяка девочка

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Полицейские нашли девочку с хомяком, которая, предположительно, ограбила несколько квартир в Барнауле. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Алтайскому краю во вторник, 21 ноября.

Установлено, что злоумышленнице 12 лет, она является жительницей соседнего региона. Подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, с ее семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Также сотрудники полиции установили личность женщины, которая сопровождала девочку после совершения краж.

Подростка объявили в розыск 16 ноября. Сообщалось, что девочка 10-11 лет выходила на улицу с хомяком и знакомилась там со сверстницами, каждый раз представляясь разными именами. Своим новым знакомым она предлагала забрать питомца. Когда те соглашались, злоумышленница предлагала им сперва подняться домой и спросить разрешение у родителей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю / ВКонтакте

По предварительной версии, уже в гостях девочка просила остаться поиграть в прятки своим новым знакомым, дожидалась, когда взрослые уйдут из дома, и во время игры крала ценные вещи. После этого она говорила, что ей нужно домой, и уходила. Уже на улице девочка встречалась с женщиной, и они вместе шли в сторону торгового центра.

В полиции полагают, что таким образом подросток обокрал минимум две квартиры в Барнауле.

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