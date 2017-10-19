Менявший внешность петербуржец три дня воровал сувениры из магазина в аэропорту

В Санкт-Петербурге вычислили и задержали 49-летнего жителя города, который три дня обворовывал магазин в аэропорту Пулково. Об этом говорится на сайте Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

«Злоумышленник использовал методы маскировки: менял костюмы и головные уборы», — отмечается в тексте. Как пояснили в управлении, пользуясь невнимательностью продавцов в раннее время суток, петербуржец похитил несколько упаковок конфет, детские игрушки, бейсболку с логотипом футбольной команды, а также около 1,5 килограмма окорока.

Оперативники занялись поисками вора после сообщения от руководства магазина о выявленной при инвентаризации недостаче товара. Общая сумма материального ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Как оказалось, в отношении задержанного уже возбуждены уголовные дела за хищения, совершенные в Выборгском районе города и в метрополитене. Ранее мужчину привлекали за мелкое хищение к административной ответственности.