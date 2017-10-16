Зауралец поехал воровать еду на краденном велосипеде и в похищенной одежде

В Курганской области задержан 18-летний безработный юноша, который похитил в магазине одежду, велосипед и поехал на нем красть еду. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД в понедельник, 16 октября.

Полицейские приехали к продуктовому магазину по звонку сторожа. Юноша еще находился в торгом зале.

Стражи порядка обратили внимание, что на нем была одежда с бирками магазина, а на улице стоял велосипед с ценником. «Подозреваемый рассказал, как проник в торговый объект и, выбрав подходящие по размеру вещи, поехал на поиски продуктов питания на велосипеде, продававшемся в этом же магазине», — пояснили в полиции.

«На время следствия подозреваемый заключен под стражу», — говорится в тексте. На молодого человека возбуждено дело о краже. Отмечается, что ранее он уже был судим.

Осенью прошлого года в Москве задержали 32-летнего безработного мужчину, который угрожая контролеру торгового зала ножом, похитил из супермаркета тележку с продуктами на 3,8 тысячи рублей.