Бомжа в Саратовской области отправили под домашний арест

Полиция Балакова Саратовской области задержала 38-летнего бомжа, подозреваемого в мошенничестве. Мерой пресечения для него избран домашний арест, сообщает во вторник, 15 августа, местный портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на сводку правоохранительных органов.

Как поясняет издание, против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Поводом послужило обращение 44-летней женщины. По ее словам, 11 января при составлении договора купли-продажи в МФЦ на улице Ленина неизвестный забрал ее деньги и ушел. Детали не уточняются.

Позже следователям удалось установить личность злоумышленника. Отмечается, что мужчина ранее уже был судим за мошенничество и кражу.

В октябре прошлого года сообщалось, что бомж в Кемеровской области, укравший у местной жительницы пакет с деньгами и документами, впал в кому, объевшись продуктами, которые приобрел на вырученные деньги. В июле того же года бездомный пациент одной из больниц Ярославля сбежал из клиники с подключенным аппаратом для измерения ритмов сердца и продал его.