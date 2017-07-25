Швейцария объявила бомжа с бензопилой в международный розыск

Швейцарские власти объявили в международный розыск мужчину, который напал с бензопилой на жителей Шаффхаузена. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Tribune de Geneve.

Несмотря на все усилия стражей порядка, спустя сутки после нападения злоумышленник все еще находится на свободе. Как пишет издание, в последнее время он жил в лесу за городом и может хорошо ориентироваться на местности.

В поисках мужчины задействованы десятки полицейских, которые прочесывают леса в окрестностях города, в том числе на вертолете.

24 июля 51-летний бездомный Франк Врузис совершил нападение с бензопилой на сотрудников страховой компании CSS Assurance. Два человека получили ранения, один из них находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщили в кантональном управлении полиции, в 2014 и 2016 годах Врузис привлекался к административной ответственности за нарушения правил хранения оружия.

