В Якутии девушка и школьница разнесли салон связи ради десятков смартфонов

В Ленском районе Якутии задержали девушку и школьницу по подозрению в краже смартфонов и денег из салона сотовой связи; общий ущерб от их действий превысил 1,3 миллиона рублей. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает пресс-служба МВД России.

Задержанные — 22-летняя уроженка Ленского района, ранее судимая за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью, а также 15-летняя школьница, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

«Старшая из них работает в салоне сотовой связи менеджером по продажам. Вечером после закрытия магазина (...) у подозреваемых возник умысел совершить кражу. Подруги учинили в магазине погром, разбив витрины, торговое оборудование и похитили десятки смартфонов различных моделей, а также все наличные из кассы в сумме 315 000 рублей», — отмечают в МВД.

По версии следствия, совершив кражу, подозреваемые включили охранную сигнализацию и покинули помещение — а позже той же ночью вернулись и взломали входную дверь магазина. Тем самым они пытались сымитировать незаконное проникновение в помещение третьих лиц, чтобы отвести от себя подозрение.

Задержанные рассказали, что часть телефонов они сбыли, часть — утопили и разбили. Похищенные деньги девушки разделили между собой и потратили на личные нужды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).