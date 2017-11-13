Воронежские воры бросили свой счастливый Daewoo Matiz и попались

Прокуратура Воронежа направила в суд уголовное дело в отношении четырех жителей города, обвиняемых в совершении 12 краж из магазинов. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Все обвиняемые — безработные мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. На протяжении зимы 2016 года они ночью приезжали на автомобиле Daewoo Matiz к торговым точкам в разных районах города, забирались в помещения и похищали наличность. Таким образом им удалось совершить 11 преступлений, на 12-й краже их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что в последний раз злоумышленники сменили машину. В ходе следствия обвиняемые утверждали, что именно Daewoo Matiz приносил им удачу.

Общий ущерб от совершенных преступлений оценен в 400 тысяч рублей.

Летом в Находке (Приморский край) задержали мужчину, который пытался украсть кассовый аппарат. Он проник в торговый павильон, разбив стекло во входной двери, взял кассу и попытался покинуть помещение тем же путем, но застрял. Прибывшие на место сотрудники ЧОП нашли мужчину и передали полицейским. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.