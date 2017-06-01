В Приморье задержали застрявшего в магазинной двери вора

В Находке (Приморский край) задержали мужчину, который пытался украсть кассовый аппарат. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает региональное управление МВД.

Злоумышленник проник в торговый павильон, разбив стекло во входной двери. Он взял кассу и попытался покинуть помещение тем же путем, но застрял. Прибывшие на место сотрудники ЧОП задержали мужчину и передали полицейским. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.

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Взломщиком оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 30 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

В марте 2017 года полиция города Молеон-Ришар (юго-запад Франции) задержала человека, который выбил стекло в витрине и попытался обокрасть магазин, но застрял при попытке выбраться. Чтобы освободить злоумышленника, стражам порядка потребовалась помощь спасателей.

