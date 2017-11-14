В Москве поймали похитителей полумиллиона долларов у телеведущего Пиманова

В Москве задержаны двое подозреваемых в краже более 32 миллионов рублей у ведущего телепередачи «Человек и закон» Алексея Пиманова. Об этом во вторник, 14 ноября, РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в 2016 году Пиманов обратился в полицию и рассказал, что из его ячейки в Газпромбанке на улице Балчуг (Центральный округ Москвы) пропало около 500 тысяч долларов США.

«Вчера [13 ноября] двух подозреваемых по данному преступлению задержали. Материальный ущерб оценен в 32,3 миллиона рублей», — сказал источник РИА Новости. Подозреваемых арестовали.

В ноябре 2016 года московская полиция обнаружила и изъяла 30 миллионов рублей, похищенных из сейфовых ячеек депозитария Газпромбанка. В пресс-службе финучреждения сообщали, что в истории с пропажей денег обнаружили «нестандартные обстоятельства».