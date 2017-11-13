Мужчина напал на московских полицейских с гантелью и зонтиком

Сотрудникам московской полиции удалось задержать подозреваемого в краже 47-летнего мужчину, который попытался от них отбиться гантелью и зонтиком. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 11 ноября в районе Чертаново на юге столицы. Полицейские заметили подозреваемого, который при виде стражей порядка попытался скрыться. Когда они догнали его, нарушитель достал из сумки гантель и бросил ее в лицо одному из полицейских.

Сотрудник правоохранительных органов успел увернуться, а его коллега сделал предупредительный выстрел из табельного оружия, однако мужчина не испугался и стал избивать зонтом водителя патрульной машины. В итоге полицейские скрутили подозреваемого и доставили в отдел. Там выяснилось, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После инцидента в полиции начали служебную проверку.

24 июля СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Чебоксар, которая за час избила ногами пятерых полицейских в отделе внутренних дел. Женщину доставили туда из кафе. Ее также обвинили в оскорблении стражей порядка нецензурной бранью.