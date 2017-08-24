Задержанный за хулиганство избил полицейского в московском метро

На станции «Курская» Арбатско-Покровской линии московского метро сотрудники полиции задержали жителя Оренбургской области, который после этого несколько раз ударил стража порядка. Об этом в четверг, 24 августа, агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что 28-летний россиянин был задержан за мелкое хулиганство. «При сопровождении в комнату полиции он неожиданно несколько раз ударил полицейского в лицо и порвал ему форму в области груди. После этого гражданина вновь задержали», — отметил он.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. В настоящее время ему избирают меру пресечения.

16 августа жительница Чебоксар получила 1,5 года условно за применение насилия в отношении пятерых полицейских. В апреле она была задержана за нарушение общественного порядка в кафе. В отделении женщина «чуть менее чем в течение одного часа нанесла пятерым сотрудникам правоохранительных органов удары ногами по ногам, а также ниже пояса».

