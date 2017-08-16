Жительница Чебоксар получила условный срок за пьяное избиение пяти полицейских

Жительница Чебоксар получила 1,5 года условно за применение насилия в отношении пятерых полицейских. Об этом в среду, 16 августа, сообщается на сайте следственного управления СКР по Чувашской Республике.

37-летняя женщина признана виновной по статье 319 и части 1 статьи 318 УК РФ («Оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти»). Отмечается, что приговор суда в законную силу пока не вступил.

Инцидент с ее участием произошел в ночь на 23 апреля. Женщина в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок в одном из местных кафе. На место происшествия прибыла патрульная группа, что вызвало недовольство дебоширки, в присутствии других граждан она обругала стражей порядка нецензурной бранью.

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После этого нарушительницу доставили в отделение полиции для разбирательства. Однако требование успокоиться она проигнорировала, и «чуть менее чем в течение одного часа нанесла пятерым сотрудникам правоохранительных органов удары ногами по ногам, а также ниже пояса». «Противоправные действия злоумышленницы были пресечены», — отмечается в сообщении следственного управления.

Женщина признала свою вину в полном объеме. По ее ходатайству дело рассматривалось в особом порядке.

В августе прошлого года в Рязани были задержаны две местные жительницы, напавшие на инспекторов ГИБДД. Женщины пытались освободить своего спутника, которого задержали за вождение в нетрезвом виде. Одна из них ударила стража порядка в спину горлышком разбитой бутылки.