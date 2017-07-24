Заключенный оппозиционер Мохнаткин объявил голодовку

Отбывающий срок за избиение полицейского оппозиционер Сергей Мохнаткин объявил голодовку. Об этом рассказала «Эху Москвы» координатор проекта «Сказки и истории для политзаключенных» Елена Эфрос.

У осужденного диагностирован перелом позвоночника, и он жалуется на невозможность получить полноценную медпомощь, а также на невыносимые условия содержания.

По данным радиостанции, Мохнаткина перевели в больницу города Архангельска в связи с приездом в колонию комиссии из Москвы.

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20 марта сообщалось, что Сергей Мохнаткин получил новый срок за дезорганизацию работы колонии (статья 321 УК РФ), в которой он отбывал наказание. «По совокупности преступлений — 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметили в прокуратуре Архангельской области.

Ранее, в июне 2016 года Мохнаткину добавили 11 месяцев лишения свободы за оскорбление начальника отряда колонии (статья 130 УК). По словам защиты, оппозиционера преследуют после побоев в марте 2016 года, которым он подвергся за отказ от этапирования без документов. После избиения у Мохнаткина диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Оппозиционера приговорили к 4,5 годам колонии в декабре 2014 года за применение насилия к представителю власти (статья 318 УК) на несанкционированном митинге в декабре 2013 года в защиту 31-й статьи Конституции России, гарантирующей свободу собраний. Мохнаткин дважды ударил по лицу одного полицейского, а затем и вступившегося за него коллегу.

В 2010-м Мохнаткина осудили на 2,5 года тюрьмы за аналогичное преступление.