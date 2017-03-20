Оппозиционеру Мохнаткину дали два года за дезорганизацию работы колонии

Осужденный за избиение полицейского оппозиционер Сергей Мохнаткин получил новый срок за дезорганизацию работы колонии, где он отбывал наказание. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

«По статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" ему назначено два года лишения свободы. По совокупности преступлений — 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Из этой колонии он должен быть переведен», — указали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, 4 марта 2016 года в исправительной колонии №4, расположенной в Котласе, Мохнаткин не выполнил законные требования администрации, а после применения к нему силы сотрудниками колонии он ударил одного из них. В июне 2016 года Мохнаткину вынесли еще один приговор — Котласский суд признал его виновным в оскорблении начальника отряда колонии и приговорил к 11 месяцам лишения свободы, сообщает «Медиазона».

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Защита осужденного настаивает, что эти уголовные дела возбудили, чтобы скрыть избиение активиста 4 марта 2016 года. Мохнаткин рассказывал, что подвергся побоям за отказ от этапирования без документов. После избиения у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Замоскворецкий суд Москвы 10 декабря 2014 года приговорил активиста к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к представителям власти. Из приговора следует, что 31 декабря 2013 года в ходе проведения несанкционированного митинга в защиту статьи 31 российской Конституции, гарантирующей свободу собраний, на Триумфальной площади в Москве Мохнаткин дважды ударил полицейского по лицу, а также ударил сотрудницу полиции, которые пытались пресечь его противоправные действия.

Летом 2010 года Мохнаткин уже был осужден на 2,5 года колонии за избиение милиционера во время несанкционированной акции. В конце апреля 2012 года указом президента России он был помилован. Как говорилось в указе главы государства, постановление было принято из принципов гуманности.