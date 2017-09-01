Пьяный избил в общежитии сделавшего ему замечание главу полиции Красного Кута

В общежитии города Красный Кут в Саратовской области пьяный мужчина избил начальника местного отдела МВД полковника полиции Александра Никифорова, сделавшего ему замечание за нарушение общественного порядка. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел 23 августа около 22:00 часов по местному времени. Двое нетрезвых мужчин вели себя вызывающе и громко разговаривали. Их увидел полицейский, находившийся не на службе. Никифоров представился нарушителям и сделал им замечание, в ответ один из них нанес стражу порядка несколько ударов по голове и туловищу. Сотрудника полиции госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому левого глаза.

Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В 2015 году был вынесен приговор жителю Удмуртии, который укусил полицейского за ягодицу. Ему дали 1 год и 9 месяцев лишения свободы за насилие в отношение представителя власти. Пьяный мужчина устроил дебош в одном из многоквартирных домов в поселке Игра. Приехавший на вызов полицейский наряд вывел его на улицу и посадил в патрульную машину, чтобы отвезти в отделение. Однако хулиган устроил потасовку в салоне автомобиля, в ходе которой укусил одного из стражей порядка за ягодицу.