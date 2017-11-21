Росгидромет отказался искать источник радиоактивного выброса под Челябинском

В Росгидромете считают безопасной концентрацию радиоактивного изотопа рутений-106 и поэтому не будут искать источник выброса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Яковенко.

По его словам, повышение концентрации рутения-106 было зафиксировано в конце сентября в России, Польше, Болгарии и на Украине. При этом в России превышение допустимого уровня было в полтора-два раза ниже, чем в Румынии, и в тысячи раз меньше предельно допустимого. «По поводу источника (возможного выброса) — мы его не ищем. Что его искать, когда нет опасности?», — добавил Яковенко.

В Росатоме подтвердили, что никаких инцидентов и аварий, из-за которых мог бы вырасти уровень концентрации изотопа, не было.

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Ранее Яковенко предполагал, что выброс мог быть связан с падением космического аппарата, где рутений-106 используют в качестве топлива. Он отмечал, что переселения местных жителей в другие районы не требуется.

На повышение уровня содержания изотопа первоначально пожаловались в Европе. В конце сентября немецкое ведомство по радиационной защите обнаружило в воздухе Германии и Австрии безопасные для населения концентрации рутения-106. В ведомстве предполагали, что источник изотопа мог находиться в России на Южном Урале. Позднее Росгидромет сообщил, в сентябре и октябре 2017 года высокое загрязнение окружающей среды рутением-106 фиксировалось на Южном Урале, в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону.

В селе Аргаяш и поселке Новогорный в Челябинской области уровень радиации превысил показания предыдущего месяца в 986 и 440 раз соответственно. Рядом с этими населенными пунктами находится ядерное оружейное предприятие «Маяк», чьи представители отрицали причастность организации к выбросу рутения.