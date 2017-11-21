Рассекречено устройство салона самого быстрого в мире гиперкара

Американская фирма Hennessey Performance опубликовала первые изображения внутреннего вида своего гиперкара Venom F5. Об этом сообщает Motor Authority.

Салон автомобиля отделан в минималистичном стиле с использованием панелей из углепластика. Внутри рулевого колеса сплющенной формы расположен многофункциональный дисплей. Выходные отверстия системы кондиционирования воздуха повторяют форму выхлопных труб.

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По данным производителя, Venom F5 способен развить скорость в 480 километров в час, что делает его самым быстрым серийным автомобилем в мире. Технические подробности машины не разглашаются, известно лишь, что двигатель развивает мощность 1500 лошадиных сил. Автомобиль был впервые показан в ноябре 2017 года на специализированной выставке автомобилей и оборудования SEMA в Лас-Вегасе, США.

Hennessey Performance Engineering — американская компания по тюнингу спортивных автомобилей. Основана в 1991 году, штаб-квартира в Хьюстоне, штат Техас. Venom F5 должен стать первой самостоятельно разработанной машиной фирмы.