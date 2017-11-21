В Великобритании насильник и его жертва оказались в одной тюремной камере

Британец по имени Гари Моттерсхед (Gary Mottershead) был задержан по подозрению в избиении жены и отправлен в камеру, где содержался еще один правонарушитель. Он опознал в Моттерсхеде мужчину, который изнасиловал его 30 лет назад. Об этом сообщает The Independent.

Потерпевший, чье имя не называется, сначала не узнал своего обидчика, однако довольно быстро убедился, что это именно тот педофил, который насиловал его в период с 1981 по 1983 год. Своими подозрениями жертва поделилась с представителями администрации тюрьмы.

Во время дальнейшего расследования выяснилось, что первое нападение было совершено, когда Моттерсхеду было 15 лет, и его попросили присмотреть за будущей жертвой — шестилетним мальчиком, родители которого ушли на вечеринку. Подросток напоил малыша сидром и принудил его к сексуальному контакту.

Впоследствии Моттерсхед, которого родители мальчика привлекали в качестве няньки, неоднократно насиловал ребенка. При этом он угрожал своей жертве, что в случае огласки расправится с его сестрой.

Несмотря на длительный срок, прошедший с момента совершения преступления, суд приговорил насильника к шести годам тюремного заключения

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