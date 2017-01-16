В Индии арестовали портного — серийного педофила

Индийская полиция арестовала портного, подозреваемого в многочисленных нападениях на девочек в Дели. Об этом сообщает The South China Morning Post.

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Как установили следователи, 38-летний Сунил Растоги, проживающий в штате Уттаркханд, регулярно выезжал в столицу, где подкарауливал девочек, идущих домой после школы. «Он преследовал их, выбирал одну, которая отбивалась от общей компании, подходил к ней и говорил: "Я знаком с твоим отцом, он мой хороший друг", — описал действия педофила полицейский Омвир Сингх Бишнои. — Затем он заманивал их в укромное место».

Серийный педофил начал свою деятельность в 2004 году. В полицию за это время поступило всего восемь жалоб от потерпевших, хотя после задержания Растоги признался более чем в 100 нападениях, совершенных за последние пять лет. «Сам не знаю, почему я это делал», — объяснил обвиняемый. Следствие обнаружило, что в 2016 году его уже задерживали по подозрению в нападениях на девочек, но отпустили под залог.

Насилие в отношении женщин остается одной из самых актуальных проблем в Индии. В 2013 году власти страны под влиянием общества ужесточили наказание за преступления такого рода. Широкое освещение этой проблемы как в местной, так и в мировой прессе началось после смерти 23-летней студентки, которую в декабре 2012 года изнасиловали шесть мужчин в автобусе в Дели. Жертва впоследствии скончалась от тяжелейших травм.

Из шестерых преступников, которых обвинили в нападении на студентку, один покончил с собой в тюрьме, четверых приговорили к смертной казни, а еще один получил максимальный срок для несовершеннолетнего — три года тюрьмы. Тем не менее, несмотря на суровый приговор, количество подобных преступлений не сокращается. Каждая третья жертва насильников — несовершеннолетняя.