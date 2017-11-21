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ВМС Аргентины напали на ложный след пропавшей подлодки

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Подлодка «Сан Хуан»
Подлодка «Сан Хуан»

В ходе спасательной операции по поиску пропавшей подводной лодки «Сан Хуан» ВМС Аргентины акустики напали на ложный след, услышав шумы, которые могли издаваться субмариной. Об этом сообщает местное издание Clarin со ссылкой на представителя военного флота страны Энрике Бальби.

По его словам, шум, зарегистрированный примерно в 360 километров от побережья страны, может иметь природное происхождение. Тем не менее, в этот район для проверки будут направлены корабли, чтобы убедиться, что это не является азбукой Морзе.

Бальби пообещал не прекращать поиски, пока лодка не будет найдена.

Дизель-электрическая подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находятся 44 члена экипажа. К поискам субмарины присоединились США, Великобритания, Бразилия, Чили, а также агентство NASA.

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