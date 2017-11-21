Полицейский с ребенком на руках застрелил двух грабителей

В Бразилии полицейский отбился от двух грабителей, случайно оказавшись в аптеке с семьей во время налета. Об этом сообщает Visão Notícias.

Инцидент произошел в субботу, 18 ноября. Ворвавшись в торговый зал, преступники увидели человека в полицейской форме и наставили на него пистолет. Сержант Рафаэль Соуза сумел выхватить табельное оружие и открыть ответный огонь по нападавшим. В результате оба грабителя были убиты.

Перестрелка, длившаяся около 20 секунд, попала на камеры наблюдения.

Примечательно, что во время перестрелки полицейский держал в левой руке маленького сына.