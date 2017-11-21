Шоу про скользящих в латексе японцев пленило западных зрителей

Видео: Just Wow me / YouTube

Европейские и американские СМИ начали массово писать о японском телевизионном шоу Slippery Stairs, в котором люди в костюмах «могучих рейнджеров» пытаются взобраться вверх по скользкой лестнице. Журналисты и пользователи соцсетей недоумевают, почему они не знали об этом шоу раньше.

Внимание прессы шоу привлекло после того, как проект заметили англоязычные пользователи соцсетей. Они распространяли ролик, на котором участники шоу на протяжении девяти минут пытаются покорить вершину, с трудом взбираясь по лестнице, смазанной какой-то слизью. На YouTube это видео набрало больше миллиона просмотров.

«Может кто-нибудь объяснить, почему японская игра шоу "скользкая лестница" еще не пробрался в нашу часть мира?» — вопрошает интернет-журналист Хуан Буис (Juan Buis).

С ним согласились американские коллеги. «Японское игровое шоу "Скользкая лестница" заслуживает всемирного признания», — полагает Mashable. Кое-кто из британцев посчитал, что шоу «заслуживает телевизионной премии за лучшую драму».

Автор издания Thrillist настоятельно советует читателям уделить десять минут, чтобы посмотреть шоу. «А потом, возможно, позвоните своему телевизионному провайдеру и попросите, чтобы мы получили возможность смотреть это в Штатах», — пишет он.

«Скользкая лестница» выходит на японском телевидении с 1991 года.



