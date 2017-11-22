Швейцарцы выпустили новые «дубовые» часы

Швейцарская часовая мануфактура Audemars Piguet отметила 25-летие своей коллекции-бестселлера Royal Oak Offshore выпуском трех моделей

Среди новинок — очередная интерпретация хронографа с автоподзаводом с механизмом калибра 3126/3840 в стальном корпусе, а также две версии нового хронографа с турбийоном — в корпусе из стали либо розового золота 750 пробы.

Фото: Audemars Piguet 1 /3

Две последние модели развивают предыдущую версию хронографа Royal Oak Offshore с турбийоном (референсы 26388PO и 26288OR), но их механизм калибра 2947 решен в новом дизайне, разработанном к 25-летию коллекции Royal Oak Offshore. Изменен и внешний вид: заводная головка и кнопки этих моделей изготовлены не из металла и каучука, а из керамики. Часы снабжены ремешком из черного каучука с пряжкой из стали либо розового золота.

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Ранее сообщалось, что швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin анонсировала новинку Международного салона высокого часового искусства в Женеве — модель Traditionelle Complete Calendar Collection Excellence Platine. Новая модель оснащена автоматическим механизмом мануфактурного калибра 2460QCL с функциями полного календаря и указателя фаз Луны. Механизм заключен в 41-миллиметровый полированный корпус из платины, его ротор выполнен из золота.