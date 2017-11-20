В Женеве покажут новые часы с золотым ротором

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin анонсировала очередную новинку будущего Международного салона высокого часового искусства (SIHH). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 20 ноября.

Новая модель из коллекции Overseas, Overseas Dual Time в 41-миллиметровом стальном корпусе оснащена автоматическим механизмом калибра 5110 DT с функцией двойного времени. Это усложнение ценят путешественники и бизнесмены, часто перемещающиеся в разных часовых поясах.

Фото: Vacheron Constantin 1 /5

Индикатор «день/ночь» размещен на циферблате в положении «9 часов». Ротор с гравировкой в форме розы ветров выполнен из золота. Стоимость часов, которые поступят в продажу в феврале 2018 года, составит примерно 24 700 долларов.

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Ранее сообщалось, что в октябре мануфактура Vacheron Constantin пополнила коллекцию Métiers d’Art «Легенды китайского зодиака» моделью с изображением собаки (символа будущего, 2018 года по китайскому календарю) на циферблате без стрелок. Часы с четырьмя апертурами для индикации часов, минут, дат и дня недели оснащены механизмом мануфактурного калибра 2460 G4 с сертификатом Женевского клейма.