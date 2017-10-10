Vacheron Constantin выпустил часы без стрелок с собакой на циферблате

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin пополнила коллекцию Métiers d’Art «Легенды китайского зодиака». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 10 октября.

Модель с изображением собаки (символа будущего, 2018 года по китайскому календарю) на циферблате без стрелок, с четырьмя апертурами для индикации часов, минут, дат и дня недели, оснащены механизмом мануфактурного калибра 2460 G4 с сертификатом Женевского клейма.

Фото: Vacheron Constantin

Механизм заключен в 40-миллиметровый корпус из платины либо розового золота, циферблат из золота украшен ручной гравировкой и эмалью Grand Feu синего или коричневого оттенка. Декоративный рельеф в виде собаки также гравирован вручную и выполнен из платины либо розового золота. Часы снабжены ремешком из кожи миссисипского аллигатора темно-синего либо коричневого цвета.

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Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

В сентябре 2017 года мануфактура пополнила коллекцию Historiques моделями American 1921, Triple Сalendrier 1942 и Triple Calendrier 1948.