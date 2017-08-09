Vacheron Constantin представил часы в стиле 1950-х годов в платиновом корпусе

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin пополнила классическую коллекцию часов Patrimony в стиле 1950-х годов. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 августа.

Компания выпустила модель Patrimony Collection Excellence Platine в платиновом корпусе диаметром 42 миллиметра. Часы, удостоенные сертификата Женевского клейма (Poincon de Geneve), оснащены механизмом калибра 4400 AS с ручным заводом, разработанным и собранным на мануфактуре Vacheron Constantin. Запас хода модели составляет около 65 часов. Лимитированный выпуск ограничен 150 индивидуально пронумерованными экземплярами.

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

В августе 2017 года мануфактура Vacheron Constantin представила новую модель часов Ornate Traditionnelle 14-Day Tourbillon “Dragon”.