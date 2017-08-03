Vacheron Constantin показал дракона с турбийоном

Швейцарская мануфактура Vacheron Constantin представила новую модель часов Ornate Traditionnelle 14-Day Tourbillon “Dragon”. Об этом сообщает WatchesbySjx.

Часы в золотом корпусе диаметром 42 миллиметра с гравировкой на боковой стороне, безеле и ушках оснащены механизмом мануфактурного калибра 2260 с турбийоном, удостоенным сертификата Женевского клейма (Poincon de Geneve). На черном лакированном циферблате размещена фигурка дракона в традиционном китайском стиле, выполненная из золота в технике микроскульптуры. Часы выпущены тиражом 8 экземпляров и будут продаваться исключительно в бутиках Vacheron Constantin в Юго-Восточной Азии. Цена часов составит около 302 000 долларов.

Фото: Vacheron Constantin 1 /2

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

Летом 2017 года мануфактура Vacheron Constantin пополнила свою коллекцию классических часов Traditionnelle шестью моделями в корпусах розового золота с матовыми циферблатами трендового грифельного оттенка.