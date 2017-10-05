Vacheron Constantin выпустил в исторической серии часы с повернутым циферблатом

Швейцарская мануфактура Vacheron Constantin выпустил новые часы в исторической серии Historiques. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 5 октября.

Модель American 1921 создана по мотивам модели, выпущенной в Америке в «ревущие 20-е» и предназначена для мужчин и женщин: ее корпус из розового золота в форме подушки диаметром 36,5 миллиметра рассчитан на людей с тонким запястьем. Характерная черта модели — повернутый на 45 градусов по диагонали циферблат. Заводная головка также немного смещена и находится между отметками «1 час» и «2 часа». За работой мануфактурного калибра Vacheron Constantin 4400 AS с ручным заводом можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку.

Фото: Vacheron Constantin The Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier 1948 1 /2

Две другие новые модели модели располагают функцией полного календаря. Это Triple Сalendrier 1942 и Triple Calendrier 1948 в 40-миллиметровом стальном корпусе либо корпусе из розового золота соответственно. Через прозрачную крышку корпуса видны механизмы калибров 4400 QC либо 4400 QCL (в версии с лунным календарем, где буква L означает Lune). Triple Calendrier 1948 в корпусе из розового золота выпущен ограниченным тиражом из 200 пронумерованных экземпляров.

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Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

Летом 2017 года мануфактура пополнила классическую коллекцию часов Patrimony в стиле 1950-х годов моделью Patrimony Collection Excellence Platine в платиновом корпусе диаметром 42 миллиметра.