УАЗ выпустит расписную «буханку» для скейтбордистов

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) с 2018 года начнет выпуск специальной версии остекленного фургона УАЗ-452, предназначенного для скейтбордистов. Об этом сообщает «Автостат».

В народе этот полноприводный грузо-пассажирский автомобиль, выпускаемый с 1965 года, известен как «буханка» из-за характерной формы кузова. Специальная версия машины отличается визуальным оформлением кузова, а также багажником на крыше, лестницей и специальной обивкой салона.

Материалы по теме Чтоб я так жил! Дома на колесах и просто большие машины на аукционе в Санта-Монике

«УАЗ всегда поддерживает спорт и активный образ жизни. И мы надеемся, что наше сотрудничество с Федерацией скейтбординга России только начинается. "Буханка" — это не просто особенный автомобиль для огромного сообщества скейтбордистов, но и часть образа жизни. Спортсмены любят и ценят культовую машину. В знак благодарности мы приняли решение в следующем году представить новую специальную версию "Буханки" для скейтбордистов», — отметил руководитель департамента маркетинга УАЗа Дмитрий Рыков.

Ключи от первого экземпляра автомобиля были вручены чемпиону России по скейтбордингу Дмитрию Двойнишникову.