В Тбилиси завершили спецоперацию по поимке террористов

В Тбилиси завершена спецоперация по поимке подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Как отмечается, спецназ штурмовал здание на юге грузинской столицы несколько раз в течение дня. По данным портала «Грузия онлайн», во время операции погиб один спецназовец и один из подозреваемых.

Утром 22 ноября в жилом доме на улице Габриэла Салоса произошел взрыв. Сообщалось, что спецслужбы пытались задержать двух иностранцев. Подозреваемым предложили сдаться, те в ответ начали стрелять из автоматов и бросать гранаты.

Власти Грузии не сообщили, о гражданах какой страны идет речь, также не указывалось, участие в какой террористической группировке им вменяется. По данным газеты «Квирис палитра», предполагаемые террористы — выходцы из Чечни, их подозревают в принадлежности к «Исламскому государству» (группировка запрещена в России).