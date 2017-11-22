Операцию по ликвидации террористов в Тбилиси показали на видео

Видео: Georgian Broadcaster / YouTube

На юге Тбилиси проходит спецоперация по задержанию и ликвидации террористов. Один спецназовец погиб от ранения в голову, передает телеканал «Рустави2». Кадры с места боевых действий были опубликованы на YouTube-канале Georgian Broadcaster.

Спецслужбы пытаются задержать двух иностранных граждан, которые подозреваются в связях с террористическими организациями. Подозреваемые укрылись в многоквартирном жилом доме на улице Габриэла Салоса в Исанском районе. Силовики заблокировали вход в несколько корпусов дома, а жителей эвакуировали.

По данным портала «Грузия Онлайн», утром 22 ноября в доме произошел взрыв, а из окон одной из квартир повалил густой дым. Также всю ночь были слышны взрывы гранат и выстрелы.

Отмечается, что подозреваемым предложили сдаться. Один в итоге был задержан, остальные от предложения отказались, открыли огонь из автоматов и бросали гранаты.