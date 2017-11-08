В Тбилиси напали на машину российских туристов

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Жители Тбилиси разбили автомобиль российских туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави 2». Нападение произошло вечером во вторник, 7 ноября. У припаркованного неподалеку от парка на горе Мтацминда Mini Cooper полностью выбили заднее и боковые стекла и повредили лобовое стекло.

Неизвестно, что вызвало агрессию местных жителей. Россияне не пострадали. Туристы утверждают, что претензий к хулиганам не имеют и собираются в ближайшее время покинуть страну.

Участников нападения доставили в полицейский участок. МВД Грузии пока не делало заявлений по поводу произошедшего.

В сентябре в столице Грузии на российского туриста напали трое неизвестных. Они избили его и отобрали деньги и ценные вещи. Путешественник провел неделю в больнице.