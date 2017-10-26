В Индии туристу проломили череп при попытке сделать селфи с местными жителями

Пара швейцарских туристов — мужчина и женщина — стали жертвами нападения со стороны четверых индийцев, с которыми попытались сделать селфи. Инцидент произошел в историческом городе Фатехпур-Сикри в районе Агра штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает BFMTV.

Местные жители избили туристов палками и закидали камнями. При этом мужчине проломили череп, а женщине сломали руку. Как утверждают потерпевшие, свидетели нападения не только не пытались остановить избиение, но и снимали происходящее на камеры своих мобильных телефонов.

Местные полицейские сообщили, что задержали одного из подозреваемых в нападении, его допрашивают следователи.

Издание The Times of India в своею очередь сообщает, что пострадавшего зовут Джереми Клерк, а его спутницу Мари Дроз. Они находятся в одной из больниц Дели.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что власти готовы оказать швейцарским туристам всю необходимую помощь.

Ранее 26 октября сообщалось, что в индийском городе Вишакхапатнам, расположенном на юго-востоке страны, женщину изнасиловали на улице прямо на глазах у прохожих, которые вместо того, чтобы вмешаться и вызвать полицию, достали сотовые телефоны и сняли происходящее на видео.

Фатехпур-Сикри — являлся столицей Империи Великих Моголов во время правления Акбара I в 1571-1585 годах, затем потерял данный статус в связи с переездом императора в Лахор. С 1986 года древний город Фатехпур-Сикри является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.