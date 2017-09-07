Российского туриста в Тбилиси избили трое мужчин

Неизвестные мужчины избили российского туриста в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Инцидент произошел в четверг, 7 сентября, на улице Мераба Алексидзе в Сабурталинском районе грузинской столицы. Три человека набросились на россиянина и несколько раз ударили его по голове. После этого они забрали у путешественника ценные вещи и деньги, и скрылись.

Пострадавший был доставлен в одну из местных больниц. Врачи диагностировали у него травмы лица и головы. По словам медиков, состояние пациента стабильное и удовлетворительное. Он, скорее всего, будет выписан уже в четверг.

Уточняется, что нападение на туриста было совершено рядом с домом, где он снимал квартиру. На месте преступления сейчас проводятся следственные мероприятия.

В августе стало известно, что отдыхающую из Москвы избили на турецком курорте Аланья из-за того, что она фотографировала своих знакомых.

