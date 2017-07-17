Туриста в Греции избили за походы по магазинам в воскресенье

Туриста из Австралии избили в Афинах на глазах его родных за шопинг в воскресенье. Об этом пишет газета Kathimerini.

Инцидент произошел 16 июля в центре греческой столицы. По словам мужчины, личность которого не уточняется, он выходил из одного из магазинов, когда на него набросились четверо мужчин. «Я ничего им не говорил, я даже не знал их. Они сказали мне: "Не ходи по магазинам", — вспоминает путешественник.

Пострадавший гулял по Афинам в компании жены, дочери и тещи. По словам его супруги, мужа избили до крови. Девочка упала в обморок от увиденного.

Путешественница назвала нападавших животными. «Мы просто туристы, мы завтра возвращаемся в Австралию. Мы тратим деньги, поддерживая их экономику, а они (местные жители — прим. «Ленты.ру») избивают нас. Я абсолютно точно никогда не вернусь сюда», — подчеркнула женщина.

В начале июля министр экономики Греции Димитрис Пападимитриу подписал закон, который позволяет магазинам в стране открываться в воскресенье. Решение о том, работать в выходной день или нет, принимает сам хозяин торговой точки.

Данный закон действует для магазинов в центре греческой столицы, а также в популярных у туристов районах в других городах республики. Данное решение вызвало волну протестов. Оно является частью пакета антикризисных мер, которые власти Греции должны внедрить в обмен на финансовую помощь от Евросоюза.