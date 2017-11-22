Хакеры украли личные данные пассажиров Uber

Хакеры похитили данные 57 миллионов клиентов и водителей онлайн-сервиса заказа такси Uber. Об этом со ссылкой на компанию сообщает агентство Bloomberg.

Кража была совершена в октябре 2016 года, но более года компания скрывала случившееся. В руках злоумышленников оказались электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пассажиров по всему миру, а также данные о 7 миллионах таксистах, включая номера водительских удостоверений.

При этом в Uber отмечают, что информация о кредитных картах и маршрутах поездок к хакерам не попала.

19 ноября хакерам удалось украсть с виртуального кошелька почти 31 миллион долларов, переведенных в криптовалюту.