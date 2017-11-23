В Индии рак сочли болезнью грешников

Министр здравоохранения индийского штата Ассам считает, что тяжелые заболевания, такие как рак, — это «наказание человеку за совершенные им грехи». Об этом пишет The Times of India.

«Это проявление божественной справедливости. Ничего более», — сказал министр Химанта Бисва Сарма.

По его словам, те, кто страдает от смертельных недугов, расплачиваются либо за собственные грехи, «совершенные в этой или в прошлой жизни», либо за проступки своих родителей. «Об этом говорится в Бхагавадгите и в Библии», — добавил он.

Слова политика вызвали шквал критики со стороны местных жителей, страдающих онкологическими заболеваниями. Многие заявили, что Сарма причинил боль не только им, но и их родственникам. Лидер местной оппозиции призвал министра публично извиниться за свои слова.