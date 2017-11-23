Собиравшуюся убить Обаму американку вычислили по кошачьей шерсти

Американские полицейские задержали 46-летнюю Джулию Пофф, подозреваемую в попытке покушения на убийства бывшего президента США Барака Обамы. Об этом сообщает New York Post.

По версии следствия, в октябре 2016 года женщина отправила по почте пакеты со взрывчаткой в адрес главы государства и губернатора штата Техас Грега Эбботта. Последний получил посылку и даже вскрыл ее, однако устройство не сработало.

Отправительницу удалось изобличить благодаря небольшим фрагментам кошачьей шерсти, которые были обнаружены экспертами на упаковке отправлений. Имевшиеся в распоряжении экспертов образцы принадлежали кошке, хозяйкой которой является Пофф.

Женщине предъявлено обвинение в транспортировке взрывчатых веществ с целью убийства.

15 марта сообщалось, что сотрудникам Министерства финансов ФРГ удалось перехватить пакет со взрывчаткой, адресованный на имя главы ведомства Вольфганга Шойбле. На подозрительную посылку, из которой торчали провода, обратили внимание в экспедиторской службе министерства. Сотрудники вызвали на место специалистов-взрывотехников.

Эксперты технико-криминалистического института доставили опасную находку на участок для производства взрывов на окраине Берлина и изучили ее. Как выяснилось, в коробке находился взрыватель и смесь, используемая для производства пиротехнических изделий. Такое устройство сработало бы при вскрытии посылки.