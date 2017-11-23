Корпорация МСП и объединения сельхозпроизводителей договорились о сотрудничестве

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства подписала соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Союзом сельских кредитных кооперативов и некоммерческой организацией «Федеральный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов». Об этом говорится в сообщении Корпорации.

В церемонии подписания соглашений приняли участие генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман, президент АККОР Владимир Плотников, председатель Союза сельских кредитных кооперативов Игорь Багинский и председатель административного совета Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов Сергей Торопыгин.

Предметом соглашений является развитие долгосрочного сотрудничества в области развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации и формирование системы мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов. В рамках совместной работы стороны наладят взаимодействие по ключевым направлениям поддержки сельхозкооперативов, являющихся субъектами МСП. В их числе расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков с государственным участием, развитие и поддержка потенциальных поставщиков, проведение обучающих семинаров по вопросам участия сельскохозяйственных кооперативов в закупках.

Объединения сельхозпроизводителей будут направлять на рассмотрение в корпорацию МСП бизнес-проекты кооперативов, являющихся субъектами МСП, в целях оказания им кредитно-гарантийной поддержки.

Также стороны будут развивать сотрудничество в области организации информационно-маркетинговой, имущественной и консультационной поддержки сельскохозяйственных кооперативов. Речь идет о содействии информационному наполнению и использованию сельскохозяйственными кооперативами сервисов портала бизнес-навигатора МСП, организации участия представителей сельхозкооперативов в тренингах по программам обучения корпорации, а также сбор, систематизация и распространение лучших практик оказания поддержки сельскохозяйственным кооперативам в субъектах РФ, разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере развития сельскохозяйственной кооперации.

По словам Александра Бравермана, сотрудничество с объединениями сельхозпроизводителей позволит решить ряд ключевых задач в области поддержки малых и средних компаний, реализующих проекты в области сельхозкооперации. «Это, в первую очередь, создание эффективных механизмов развития сельскохозяйственных кооперативов, расширение уровня информированности субъектов МСП о реализуемых мерах поддержки бизнеса, позволит обеспечить оперативное получение обратной связи от предпринимателей», — отметил он.

В настоящее время перечень сервисов портала бизнес-навигатора МСП включает ряд опций для компаний, работающих в сфере сельхозкооперации. Так, с помощью сервисов портала бизнес-навигатора МСП можно разместить информацию о своей продукции в формате объявления или прайс-листа или в минимальные сроки самостоятельно создать современный продающий сайт. Также обеспечена возможность оперативного поиска объявлений о продаваемой продукции. В режиме «одного окна» на портале предприниматель может получить информацию о мерах поддержки сельхозкооперации – специальных продуктах корпорации МСП и МСП Банка, центрах сельскохозяйственного консультирования, программах развития сельскохозяйственной кооперации субъектов РФ. В системе «Жизненные ситуации» на портале создается новый раздел «Меры поддержки сельхозкооперации» с материалами о создании сельскохозяйственных кооперативов, порядке объединения имущественных взносов, управлении кооперативами, проектами документов, пошаговыми рекомендациями по наиболее актуальным вопросам.

На сегодняшний день портал бизнес-навигатора МСП охватывает 171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. Всего в период с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года на портале бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 641 395 пользователей, 462 896 из них — субъекты МСП.