Депутаты из Коми решили перенести столицу в Ухту

Депутаты Госсовета Коми поддержали идею провести референдум о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту, сообщает агентство «Комиинформ».

Отмечается, что «за» проголосовал 21 человек, «против» — 2, воздержались — 3, а не голосовал — 1. По данным агентства, решение было принято после долгих споров.

Ранее в региональный парламент поступили документы о проведении референдума в Коми с вопросом «Согласны ли Вы с тем, чтобы в Республике Коми был принят Закон о внесении изменений в Конституцию Республики Коми, предусматривающий перенос столицы Республики Коми из города Сыктывкар в город Ухту?».

24 ноября Госсовет рассмотрит вопрос соответствия референдума законодательству России. Некоторые депутаты высказали сомнение относительно целесообразности переноса столицы.

Ранее в августе Институт демографии, миграции и регионального развития передал в Министерство экономического развития России проект переноса столицы из Москвы за Урал. Мэр столицы Сергей Собянин назвал идею не стоящей дебатов.