Самую большую в мире яхту для рыбной ловли спустили на воду

Новозеландская верфь Yachting Developments спустила на воду 40-метровую яхту для спортивного лова рыбы. Об этом сообщает Yacht Harbour.

Судно, пока не получившее имени, известно под заводским наименованием «Корпус 1015» и строится по заказу энтузиаста спортивного рыболовства, пожелавшего остаться неизвестным.

По заявлению представителей верфи, яхта является крупнейшей в мире в своем классе. Судно с корпусом и надстройкой из углепластика оборудовано двумя дизельными двигателями MTU мощностью по 3100 лошадиных сил и гиростабилизаторами для уменьшения качки. На борту предусмотрены четыре гостевых каюты и мастер-каюта владельца. Штатный экипаж — шесть человек.

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«Один ее размер делает эту яхту достойной упоминания, но, кроме того, она — созданный с любовью проект. Команда верфи гордится тем, что получила возможность поработать над этим внушительным судном, которое будет везде притягивать взгляды», — отметил управляющий директор Yachting Developments Иэн Кук.

Передача яхты владельцу запланирована на конец 2017 года. Ее цена не разглашается.