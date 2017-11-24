Чувашские власти исследовали позы грязных детей и многое поняли

Глава администрации Цивильского района Чувашии Андрей Павлов назвал постановкой ролик о спасении увязшего в грязи на детской площадке школьника, передает «Говорит Москва» в пятницу, 24 ноября.

Такой вывод чиновник сделал, заметив, что у ребенка на видео «две ноги вместе стоят».

«Ребенок не мог так, — отметил Павлов. — То есть, когда ты застреваешь или если одной ногой ты начинаешь застревать, второй ты либо вперед идешь, либо назад, а не так».

Глава администрации не стал отрицать, что покрытие на попавшей в кадр детской площадке далеко от идеального. «Грязь страшная. Покрытие там по проекту не предусмотрено, но однозначно мы здесь выделим муниципальные средства, — посетовал он. — Мы сейчас думаем просто песком все это сделать».

23 ноября в сети появилось видео, снятое в чувашском городе Цивильске, где активисты Общероссийского народного фронта вместе мужчиной вызволяли из грязевого плена его ребенка.