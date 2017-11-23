В Чувашии людей засосало в грязь

В городе Цивильск в Чувашии активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с мужчиной вызволили его ребенка из грязевого плена. Видеозапись спасения опубликована на YouTube.

Члены ОНФ увидели мальчика во время проверки дворов, благоустроенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Оказалось, что школьник хотел покататься на качелях, но застрял в грязи на детской площадке в центре города. Так он простоял около 20 минут, после чего его с трудом вытащил отец. Сам он тоже еле вылез оттуда. Оставшиеся в грунте детские ботинки было решено выкопать из грязи лопатой.

Позднее активисты выяснили, что инцидент произошел по вине подрядчика, который должен был уложить газон. Он завез на площадку торф и чернозем, но забыл огородить территорию и поставить предупреждающую табличку.