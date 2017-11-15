Под Воронежем утонувшую в грязи улицу «заасфальтировали» кирпичом

Жители села Краснолипье, расположенного в Репьевском районе Воронежской области, замостили раскисшую от дождей грунтовку кирпичом. Об этом в Facebook написала журналистка Людмила Абрамова.

Автор поста пояснила, что на благоустройство населенного пункта было выделено 275 тысяч рублей, которых не хватило на покупку асфальта. Селяне приняли решение уложить дорогу битым кирпичом, а затем засыпать щебнем. «После прикатывания дорога станет вполне проезжей», — выразила уверенность Абрамова.

19 сентября сообщалось, что житель Омска был задержан полицейскими при попытке сбежать из увязшего в грязи угнанного автомобиля. Скрываясь от стражей порядка, он выехал за пределы города, а затем застрял на грязной дороге между деревнями Беляевка и Барсуковка. Мужчине пришлось бросить машину и попытаться скрыться «в пешем порядке», однако это ему не удалось.