В Японском море загорелось судно с российским экипажем

В Японском море загорелось судно «Иман» под флагом Того с российским экипажем на борту. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на владивостокский спасательно-координационный центр.

Пожар начался в машинном отделении и был потушен силами экипажа. Пострадавших нет. Из-за повреждений судно не может продолжать движение и капитан запросил помощи.

Корабль, следующий из японского порта Тояма во Владивосток с грузом автомобилей, в настоящий момент дрейфует примерно в 210 милях от Владивостока. Ожидается, что его возьмут на буксир 25 ноября.

Экипаж «Имана» состоит из 21 человека. Их жизни ничего не угрожает.