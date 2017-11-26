Русских мажорок назвали курами за езду по тротуарам французского курорта

Видео: richrussiankids / Instagram

Три русские девушки прокатились на внедорожнике по пешеходной улице курортного города на Лазурном берегу во Франции. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Rich Russian Kids с подписью «Вы думали, нам так только в России можно?».

Видео было снято в центре города Антиб, как сообщают сами девушки. Одна из них заявляет, что им неважно, что по улицам ходят пешеходы. «Ну ничего страшного, ну бывает», — пожимает плечами автор ролика. Одновременно с ней одна из пассажирок говорит водителю: «Дави их!».

Пользователи не одобрили их поступок. «Куры какие то, как в курятнике сидят», — написал один из комментаторов. Другой возмутился тем, что девушки позорят Россию. «Потом за границей все считают русских неотесанными неандертальцами из-за подобных персонажей», — добавил он.