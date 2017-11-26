Сбивший толпу пешеходов в Германии водитель оказался сирийцем

Мужчина, врезавшийся в толпу пешеходов в немецком Куксхафене (федеральная земля Нижняя Саксония), оказался уроженцем Сирии. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Ольденбурга.

Уточняется, что в настоящее время мужчина проживает в Германии. В правоохранительных органах Куксхафена отметили, что проверяются все версии случившегося. Пока точно не известно, была ли это авария, или мужчина специально сбил людей.

Предварительно установлено, что инциденту предшествовал конфликт на ночной дискотеке или возле клуба. Именно там в 07.30 по местному времени (09.30 мск) мужчина на автомобиле врезался в группу пешеходов. В результате пострадали шесть человек, четверо из них получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что виновнику аварии 29 лет, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



